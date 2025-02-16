Омичи утром не могли рассчитаться картой в магазине и попасть в приложение.

Сегодня утром, 16 февраля, стало известно о массовых сбоях в работе в Сбербанка. Об этом сообщают системы «Сбой.рф» и Downdetector.

Омичи жаловались на то, что не получается открыть приложение, рассчитаться в магазине и снять деньги в банкомате. В пресс-службе Сбера «Омск-информу» рассказали о причине сбоев.

– Сбои с проведением некоторых операций связаны с плановыми техническими работами в ночное время, – уточнили редакции в Сбербанке.

В финансовой организации уверяют, что сейчас работа системы восстановлена.