В населенных пунктах Усть-Ишимского района взяли сотни проб воды. Также воду и питание проверяют в пунктах временного размещения.

В населенных пунктах Усть-Ишимского района взяли сотни проб воды. Также воду и питание проверяют в пунктах временного размещения.

На севере Омской области продолжает работать мобильная лаборатория для оперативного проведения исследований в зоне подтопления. Напомним, что лаборатория базируется в Знаменском районе, но проверяет она пробы воды, взятые в затопленных селах Усть-Ишимского района.

Мониторинг качества воды проводится ежедневно. На сегодняшний день взяли 144 пробы воды из подземных источников и 307 проб питьевой воды из разводящей сети. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, исследованные пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям.

А в пунктах временного размещения контролируют организацию питания, питьевой режим и условия пребывания людей. Лабораторно исследовано 150 проб воды и 104 пробы пищи. Оказалось, что все исследованные пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

После того как вода уходит из населенных пунктов, начинается дезинфекция самих домов, их дворов, выгребных ям и колодцев. Сейчас инфекционная заболеваемость в Усть-Ишимском районе не превышает среднемноголетних значений.

Жителей затопленных сел прививают от вирусного гепатита А и дизентерии. Вакцинировано уже более 5400 человек.