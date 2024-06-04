Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Жители региона делятся фотографиями своей добычи.
Омичи начали делиться своим уловом грибов, который им удалось собрать, несмотря на прохладную погоду. Фотографиями грибов жители региона делятся в соцсетях.
Так, омичи уже начали собирать шампиньоны, подберезовики, коровники и белые грибы. Некоторые из них горожане находят в парке Победы, Восточной роще, на Черлакском и Пушкинском трактах.
Ранее омичи собирали сморчки. Житель Тевризского района собрал за день в общей сложности 24 кг таких грибов.
·Общество

Жители региона делятся фотографиями своей добычи.
Омичи начали делиться своим уловом грибов, который им удалось собрать, несмотря на прохладную погоду. Фотографиями грибов жители региона делятся в соцсетях.
Так, омичи уже начали собирать шампиньоны, подберезовики, коровники и белые грибы. Некоторые из них горожане находят в парке Победы, Восточной роще, на Черлакском и Пушкинском трактах.
Ранее омичи собирали сморчки. Житель Тевризского района собрал за день в общей сложности 24 кг таких грибов.