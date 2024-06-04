Уровень воды в Усть-Ишимском районе продолжает снижаться. А в домах, из которых ушла вода, проводится просушка и дезинфекция.

Уровень воды в Усть-Ишимском районе продолжает снижаться. А в домах, из которых ушла вода, проводится просушка и дезинфекция.

Паводковая ситуация в Усть-Ишимском районе медленно, но верно продолжает улучшаться. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима составляет 877. За сутки он понизился еще на 4 см. Уровень реки Ишим в районе села Орехово составляет 1320 см. Это на 12 см меньше, чем днем ранее.

– В домах, откуда уходит вода, специалисты проводят просушку и дезинфекцию, – сообщил Хоценко.

А вот в Тарском районе накануне уровень Иртыша вырос еще на 1 см. Как сообщил глава района Евгений Лысаков, такого показателя не наблюдалось с 10 мая.