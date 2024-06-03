Омск-Информ
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·Общество

Это произошло из-за высокого уровня воды в Иртыше. Приемку городских пляжей отложили до 5 июня.

В Омске до 5 июня отложили приемку городских пляжей. Произошло это из-за высокого уровня воды в Иртыше. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Уважаемые омичи, в связи с высоким уровнем воды в Иртыше приемка городских пляжей откладывается пока до 5 июня, далее будем смотреть по ситуации, – заявил Шелест.

Отметим, что уровень воды в Иртыше на севере Омской области продолжает падать. Так, сегодня он составил 881 см. Это на 5 см ниже, чем было вчера.

·Общество

Это произошло из-за высокого уровня воды в Иртыше. Приемку городских пляжей отложили до 5 июня.

В Омске до 5 июня отложили приемку городских пляжей. Произошло это из-за высокого уровня воды в Иртыше. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Уважаемые омичи, в связи с высоким уровнем воды в Иртыше приемка городских пляжей откладывается пока до 5 июня, далее будем смотреть по ситуации, – заявил Шелест.

Отметим, что уровень воды в Иртыше на севере Омской области продолжает падать. Так, сегодня он составил 881 см. Это на 5 см ниже, чем было вчера.