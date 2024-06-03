Уровень Иртыша в Усть-Ишиме снизился еще на 5 см, а уровень Ишима у села Орехово падает еще стремительнее.

Уровень Иртыша в Усть-Ишиме снизился еще на 5 см, а уровень Ишима у села Орехово падает еще стремительнее.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко озвучил новые данные по уровню воды в Усть-Ишимском районе. Он продолжает снижаться.

Так, сегодня уровень Иртыша в районе Усть-Ишима составил 881 см. Это на 5 см ниже, чем было вчера. Сейчас уровень выше критической точки на 41 см.

А уровень реки Ишим в районе села Орехово сейчас составляет 1332 см. Это на 13 см ниже вчерашних показателей. Напомним, что в самые тяжелые дни Ишим у села Орехово поднимался примерно до 1600 см. Сейчас его уровень упал почти на 3 метра.