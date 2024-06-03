Недвижимость, ранее принадлежавшая компании «Семикруп» Светланы Комбаровой, вероятно, обрела нового владельца. И в скором времени превратится в полноценный дом.

Недвижимость, ранее принадлежавшая компании «Семикруп» Светланы Комбаровой, вероятно, обрела нового владельца. И в скором времени превратится в полноценный дом.

В Омске на «Зеленом острове» начали достраивать знаменитый коттедж-долгострой с башенками и арками. Объект связывают с совладелицей компании «Семикруп» Светланой Комбаровой. Предпринимательница начала возводить претендующее на пафосность здание в 2000-х годах, но некстати разорилась. Потом у недвижимости появился новый владелец Павел Ярцев, но и он не дал ума постройке. В итоге объект простоял 20 лет, ветшая и обрастая граффити.

В конце весны в этой части «Зеленого острова» началось оживление: гастарбайтеры вывозили с территории коттеджа строительный мусор. По сведениям «Омск-информа», недвижимость начали оперативно достраивать. Сейчас здание активно достраивают, возводя новые стены. Уже отчетливо виднеется свежая кирпичная кладка. Рабочие, находившиеся на объекте, отказались от комментариев. Судя по всему, у участка появился новый владелец, который рассчитывает обрести элитное жилье практически в центре города, в парковой зоне.

Подробнее о самых неприглядных омских долгостроях можно почитать в материале.