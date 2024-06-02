На турнире своего имени SFC-10 омский боец убедительно выиграл главный бой.
В Омске прошел юбилейный турнир промоушена SFC-10. В главном бою омский боец Александр Шлеменко по прозвищу Шторм встретился с американцем Кертисом Миллиндером и победил.
Одним из почетных гостей турнира стал знаменитый российский дирижер Владимир Спиваков.
– Хочу поздравить Александра Шлеменко – гордость страны, гордость Омска. Замечательно, что такой человек среди нас, он справедливый, честный, не боящийся ничего. Он любит детей, любит настоящие таланты, делает из простых ребят звезд, спасибо ему огромное, – цитирует народного артиста СССР пресс-служба регионального Минспорта.
Поблагодарил Спиваков и Миллиндера, который, по его словам, не побоялся приехать в Россию из-за общей некрасивой тенденции.
Напомним, Шлеменко одержал победу над Миллиндером уже в первом раунде.