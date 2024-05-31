Татьяне Черновой было 46 лет. В семье осталось 10 детей.

Татьяне Черновой было 46 лет. В семье осталось 10 детей.

В Омске после продолжительной болезни ушла из жизни многодетная мать Татьяна Чернова. Прихожане Храма Ефрема Сирина знали ее как матушку Татиану, она была супругой настоятеля культового учреждения отца Дионисия.

В семье родилось и воспитывалось 10 детей. Старшей дочери сейчас 28 лет, младшему сыну – 10 лет.

Татьяне Черновой было 46 лет. В начале марта, перед Международным женским днем, она, наряду с другими омичками, была награждена губернатором Омской области Виталием Хоценко медалью «Материнская слава».

– Матушка Татиана фактически стала матерью-героиней, родив и воспитав 10 детей, – сообщается в группе храма в социальной сети.

Отпевание совершил митрополит Омский и Таврический Дионисий. Похоронили матушку Татиану в Осташково.