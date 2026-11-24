Омская епархия

Глава Омской митрополии Дионисий в эфире программы «Благовест. Слово пастыря» порассуждал о природе чудес и признался, что сам регулярно сталкивается с ними.

По мнению владыки, подлинных чудес сегодня куда меньше, чем принято думать, и причина – в самом человеке. Живущий в XXI веке утратил чуткость к настоящему чуду, поскольку цивилизация ежедневно предлагает ему множество ярких и удивительных вещей, которые затмевают разум и увлекают воображение. Из-за этого люди попросту перестают замечать проявления Божьей воли. Чаще всего, отметил митрополит, под чудесами понимают исцеления от недугов или неожиданную помощь в трудных ситуациях – и тот, кто искренне ищет, обязательно с этим столкнется. В качестве примера он привел нескончаемый поток верующих к мощам святой блаженной Матроны Московской.

– Повторюсь, что чудо Божие, чудо православное, оно доброе и очень скромное. Оно кричать о себе не будет. Я бы даже наоборот сказал, там, где презентация, там, где много шума, экзальтации, я бы сразу с осторожностью начал воспринимать это известие, как о каких-то чудесах», – заявил митрополит Дионисий в эфире программы «Благовест. «Слово пастыря», – сказал митрополит.

Настоящее православное чудо, подчеркнул архипастырь, всегда отличается скромностью и добротой – оно не стремится привлечь к себе внимание. Поэтому любые громкие рассказы о сверхъестественном, сопровождаемые шумихой и нарочитой экзальтацией, владыка советует воспринимать с большой осторожностью. На вопрос о собственной вере в чудо митрополит ответил, что не просто верит в него, а регулярно с ним встречается. Священнослужители, добавил он, сталкиваются с чудесами даже чаще мирян, ведь само их служение можно назвать служением чуда.