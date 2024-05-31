Жители региона рассказали, какие вещи они берут с собой в отпуск, а какие чаще всего забывают дома.

Жители региона рассказали, какие вещи они берут с собой в отпуск, а какие чаще всего забывают дома.

Более 40 % жителей Омской области признались, что поедут в отпуск со смартфоном, чтобы решать рабочие дела. Еще 20 % планируют брать с собой ноутбук или планшет.

Жительницы региона начинают собираться на отдых минимум за неделю, при этом мужчины могут отложить сборы до последнего момента. Чаще всего омичи забывают взять с собой один из необходимых предметов гардероба, зарядку или пауэрбанк. Мужчины чаще женщин не кладут в сумку зубную щетку, аптечку или зарядку для телефона. Иногда омичи забывают солнечные очки или запасную обувь. Без документов в поездку мужчины отправляются чаще, чем женщины.

– Собираясь на летний отдых, жители Омска обязательно берут с собой купальники/плавки (55 %) и аптечку (53 %). Солнцезащитное средство присутствует в 31 % багажей опрошенных, причем чаще жителей других городов санскрин берут с собой петербуржцы (42 %). Также 31 % кладут в сумку спортивную одежду и обувь (мужчины чаще, чем женщины), еще 20 % – фотоаппарат или видеокамеру, – выяснили эксперты «Авито».

Чаще всего жители региона едут в отпуск с одним чемоданом. Около 20 % при этом всегда обматывают его пищевой пленкой, а 18 % пользуются подобной услугой в аэропорту.