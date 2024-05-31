В России наблюдается ажиотажный спрос на частные дома, однако на рынке просто нет такого количества интересующих людей объектов. В этих условиях можно взять ипотеку на землю и построить дом самостоятельно.

В России наблюдается ажиотажный спрос на частные дома, однако на рынке просто нет такого количества интересующих людей объектов. В этих условиях можно взять ипотеку на землю и построить дом самостоятельно.

С 31 мая ВТБ запустил ипотеку на покупку земельных участков. Клиенты могут получить до 60 млн рублей по базовым условиям банка, в том числе на цели рефинансирования ранее оформленного кредита. Максимальный срок договора может достигать 30 лет.

Как отмечает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, интерес россиян к частным домам растет рекордными темпами. За первый квартал объем ИЖС в целом по стране вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют, что по итогам всего года ввод частных домов снова превысит многоквартирное строительство.

– Тем не менее, по нашей оценке, потенциальный спрос на рынке примерно в 1,6 раза выше и составляет до 460 тысяч домов в год. В условиях дефицита готовых жилых домов наш новый продукт позволит клиентам купить земельный участок и самостоятельно построить дом на собственные или кредитные средства, - говорит представитель банка.

В рамках новой программы среди основных требований банка – приобретаемый участок должен быть не менее 300, но не более 10 тысяч квадратных метров. При этом он должен относиться к категории земель населенных пунктов или сельскохозяйственного назначения и использоваться для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Подать заявку на получение средств клиенты могут привычным способом – на сайте ВТБ, в ВТБ Онлайн, через партнеров или контакт-центр банка.

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