При соблюдении несложных правил не придется менять свой гаджет каждые два года. Это приличная экономия бюджета.

При соблюдении несложных правил не придется менять свой гаджет каждые два года. Это приличная экономия бюджета.

В среднем мы меняем смартфоны раз в 2–2,5 года. Это дорого обходится не только для кошелька, но и для окружающей среды. Сами производители смартфонов гарантируют срок эксплуатации не более двух лет. Однако правильная забота о гаджете может увеличить срок его службы.

Старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Павел Бизяев поделился несложными советами по правильной эксплуатации смартфонов. При их соблюдении ваш мобильный телефон прослужит также долго, как старый добрый Nokia 3310.

Современные смартфоны менее прочны, чем их предшественники, особенно из-за хрупкости экранов. Поэтому подавляющее большинство обращений в сервисные центры приходится именно на ремонт дисплея. Экономить на защитных аксессуарах не рекомендуется. К сожалению, одной пленки или защитного стекла будет недостаточно. Важную роль в защите экрана играет чехол. Желательно подобрать кейс из силикона, который поглощает удары, – он должен выступать за пределы экрана. Двойной защитой станет использование чехла-книжки. А для самых беспечных пользователей разумнее оформить страховку мобильного телефона при его покупке.

Сегодня мы используем смартфон не только для звонков, мы также слушаем музыку, смотрим сериалы, играем, пользуемся навигатором и т. д. Все это перегружает и аккумулятор, и процессор. Когда телефон используют слишком интенсивно, он перегревается. Аккумулятор и процессор очень чувствительны к высоким температурам, поэтому после длительного использования дайте телефону небольшой перерыв. Постарайтесь избегать резких температурных перепадов – летом не держите гаджет на солнце, а зимой носите его в кармане.

Самая распространенная причина, по которой приходится покупать новый смартфон, – это значительное снижение емкости аккумулятора. Состоящий в основном из лития, он предпочитает переменную зарядку. Лучший вариант – поддерживать заряд батареи на уровне от 20 до 80 % в течение всего дня. Отдавайте предпочтение непродолжительной зарядке днем и не оставляйте заряжаться устройство на всю ночь. Снижение нагрузки на аккумулятор можно предотвратить, уменьшив яркость, отключив службы определения местоположения, подключение по Bluetooth, когда вы их не используете, поскольку они постоянно работают в фоновом режиме и работают от аккумулятора.

Если вы много играете или смотрите кино, обратите внимание на смартфоны с функцией обходной зарядки (Bypass Charging). С ней вы можете подключить телефон к питанию, но заряд при этом будет подаваться на материнскую плату, а не на аккумулятор. Таким образом, аккумулятор будет дольше держать зарядку даже во время использования смартфона, а срок службы телефона будет продлен.

Есть то, что мы все игнорируем, откладываем на потом, но это очень важно для сохранения работоспособности наших смартфонов. Речь о регулярном обновлении приложений и чистке памяти. Помимо новых функций, обновления направлены на исправление ошибок, повышение производительности и безопасности. А вот чистка памяти позволит системе легче запускать приложения и различные службы должным образом без дополнительной нагрузки на процессор и аккумулятор. Подумайте о регулярном резервном копировании всего на свой компьютер с помощью USB-кабеля или в облачные хранилища.

Если ваш смартфон вдруг начал медленно и некорректно работать, лучше обратиться к специалистам по ремонту для оценки его состояния. Возможно, замена аккумулятора или дисплея обойдется вам дешевле покупки нового гаджета. А если по какой-то причине отремонтировать его уже невозможно, задумайтесь о приобретении восстановленного смартфона. Так вы продлите срок службы не своего телефона, а другого. А еще это выгодно – обычно стоимость восстановленного смартфона на 60 % ниже, чем нового, и бонусом к этому идет дополнительная гарантия.