31 мая отмечается Всемирный день без табака. «Омск-информ» пообщался с заместителем главврача Омского наркодиспансера, чтобы узнать, как обстоит ситуация с любителями этой пагубной привычки в нашем регионе.

31 мая отмечается Всемирный день без табака. «Омск-информ» пообщался с заместителем главврача Омского наркодиспансера, чтобы узнать, как обстоит ситуация с любителями этой пагубной привычки в нашем регионе.

Девиз всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, – «защитить детей от вмешательства табачной промышленности». Среди подростков с каждым годом все больше растет популярность вейпов и других электронных устройств для курения. Заместитель главного врача БУЗОО «Наркологический диспансер» Олег Тарасов рассказал, как можно уберечь подростков и детей от курения.

– Олег Валерьевич, в прошлом году в нашей стране отмечали увеличение количества людей, которые бросали курить. В Омской области все больше и больше жителей обращаются за медицинской помощью, чтобы отказаться от этой вредной привычки. Продолжаются ли в этом году такие позитивные тренды?

– Специалисты бюджетного учреждения здравоохранения Омского областного наркологического диспансера многие годы успешно занимаются профилактикой и лечением никотиновой зависимости. В своей работе они используют современные медикаментозные и психотерапевтические методы лечения, которые позволяют добиваться желаемого результата. Увеличению обращений за медицинской помощью способствуют как доступность информации о предоставляемых медицинских услугах, так и положительные отзывы наших пациентов.

– Как родители и учебные заведения могут участвовать в том, чтобы снижать заинтересованность детей и подростков в употреблении табака? Ведь часто начинают курить именно с подросткового возраста.

– В формировании здорового образа жизни у детей я вижу огромную роль родителей. Это и доверительные отношения со своим ребенком, и формирование негативного отношения к никотину – в первую очередь личным примером. Образовательные учреждения, в свою очередь, приглашают специалистов нашего диспансера для проведения тематических лекций и разъяснительной работы в данном направлении.

– В 2024 году государство ввело ряд дополнительных ограничений по продаже электронных сигарет: в первую очередь жидкостей для них. Следует ли дополнительно ограничивать продажу самих электронных сигарет, а не только жидкостей?

– Да, теперь на законодательном уровне запрещена продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для них несовершеннолетним, а также строго ограничены места и правила продажи данной продукции. Лично я вижу в этом проявление заботы государства о своих гражданах и полностью поддерживаю данные решения.

– Увеличилось ли количество людей, которые курят электронные сигареты? Или же люди возвращаются к курению обычных сигарет? Есть ли статистика по этому поводу?

– Несмотря на тенденцию к снижению количества зависимых от никотина людей, актуальность данного заболевания остается на высоком уровне. По-прежнему курение табака – это основной модифицируемый фактор риска смерти во всем мире. Предпочтение тех или иных систем доставки никотина правильней разделить на возрастные группы: молодые люди отдают предпочтение вейпам и айкосам, а курящие со стажем используют «традиционные» сигареты.

– Приходят ли к вам люди, которые стремятся избавиться конкретно от зависимости, связанной с курением электронных сигарет, а не только «традиционных»?

– За медицинской помощью обращаются люди, которые используют различные способы доставки никотина, в том числе и с зависимостью от курения электронных сигарет, но все-таки превалирует более возрастная группа «курильщиков со стажем» которые уже почувствовали на себе негативные последствия потребления никотина: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь, аритмии, гастриты, язвенная болезнь и множество других заболеваний связанных с курением. Отдельно хочу напомнить о многократно возрастающем риске онкологических заболеваний и в первую очередь о раке легких.

– Существуют смеси для электронных сигарет, в которых (как утверждают производители) нет никотина. Представляют ли такие жидкости опасность и если да, то какую?

– Утверждать об отсутствии или наличии никотина в продукции, представленной на нашем рынке, я не готов. Однако само знакомство с данным предложением может привести к нежелательным последствиям, так как является «входными воротами» от даже пусть и в теории безвредной забавы к потреблению никотиносодержащих смесей. В итоге идет формирование зависимости. Как пример, хочу привести безалкогольное шампанское, которое родители сами покупают своим детям на праздник. И кто мне скажет, когда безалкогольный напиток заменяется на алкогольный? И почему у ребенка «праздник» ассоциируется с употреблением алкоголя? Здесь то же самое.

– Если человек хочет избавиться от никотиновой зависимости, с чего ему следует начать? Какой первый шаг?

– Принять решение отказаться от курения – это уже важный первый шаг. Для помощи в достижении поставленной цели можно обратиться к врачу – психиатру-наркологу.