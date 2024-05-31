Мужчина скрывался до совершеннолетия сына и думал, что после этого с него долг не взыщут.

Мужчина скрывался до совершеннолетия сына и думал, что после этого с него долг не взыщут.

Житель деревни Нижняя Ильинка Омского района после рождения сына уклонялся от исполнения родительских обязанностей. Он не платил алименты и скрывался от судебных приставов. Официально мужчина нигде не работал, по месту прописки не проживал и часто менял место жительства. В 2018 году ребенку исполнилось 18 лет. К тому времени долг мужчины по алиментам достиг 1,09 млн рублей.

Когда должник, наконец, вернулся домой, думая, что совершеннолетие сына избавит его от алиментов, его поймали приставы. Мужчину привлекли к административной ответственности, и суд отправил его на обязательные работы. После этого житель Омской области устроился на работу и начал выплачивать алименты.

– Позднее мать совершеннолетнего ребенка сообщила должностному лицу, что между ней и бывшим супругом возобновились отношения, и в настоящее время они проживают вместе, – сообщают приставы.

Долг перед сыном мужчина погасил.