Объявлены торги по поиску подрядчика, который займется охраной выставки. За работу заплатят чуть больше миллиона.

Объявлены торги по поиску подрядчика, который займется охраной выставки. За работу заплатят чуть больше миллиона.

Департамент городского хозяйства начал поиск подрядчика, который займется охраной ежегодной выставки «Флора-2024». Начальная цена контракта составляет более 1 млн рублей.

С 25 июля по 7 августа подрядчику предстоит организовать охрану двух скверов – Воскресенского и Выставочного. Охранникам предстоит работать в смены по 12, 17 и 24 часа. При себе сотрудники охраны будут иметь наручники и резиновые палки, оружие в их арсенал не будет входить.

В обязанности охранников входит предотвращение поломок и краж объектов выставки. Также они будут следить, чтобы гости «Флоры» не ходили по газонам и клумбам.

Отметим, что выставку в этом году посвятят Году семьи.