Ракета-носитель «Союз 2.1а» с символикой юбилейного года РСО отправилась в космос с легендарного Байконура.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с символикой юбилейного года РСО отправилась в космос с легендарного Байконура.

Сегодня, 30 мая, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а», на корпусе которой размещена символика юбилейного года Российских студенческих отрядов. В транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-27» на МКС отправился флаг юбилейного года РСО.

В этом году студотряды отмечают свое 65-летие. В рамках юбилейных мероприятий РСО при поддержке госкорпорации Роскосмос провели просветительский проект на право участия в пуске ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома Байконур. Финалистами проекта стали 15 представителей движения из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Нижегородской, Новосибирской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Вологодской, Омской областей, Пермского края, Республики Крым и Удмуртии.

– Взаимодействие с Роскосмосом развивается давно, омичи всегда активно принимали участие в работе, – говорит заместитель председателя правления МООО «РСО» Алексей Потейко. – Боец из Омской области Максим Приходько вошел в число победителей проекта и своими глазами смог увидеть старт юбилейной ракеты с Байконура. Огромная благодарность Роскосмосу за такую возможность, потому что внимание к этому старту огромное со всего мира, и о нашем юбилее узнает весь мир. Мы точно знаем, что 20-миллионная армия студенческих отрядов по всему миру порадуется этому событию.

Максим Приходько, своими глазами увидевший запуск ракеты «Союз 2.1а», назвал это событие осуществлением своей мечты.

– Я благодарю движение Российских студенческих отрядов за то, что дало мне возможность осуществить мечту и побывать на космодроме Байконур. Запуск ракеты – это историческое событие для студотрядов, – сказал после запуска Максим.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 млн человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12 500 участников движения.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.