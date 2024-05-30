Проект центра представляла его заведующая Марина Климова. Он был посвящен семьям с детьми.

Проект центра представляла его заведующая Марина Климова. Он был посвящен семьям с детьми.

В Омске заведующая отделением комплексного центра «Рябинушки» Марина Климова победила на всероссийском конкурсе профмастерства в номинации «Лучшая практика поддержки семей с детьми».

Как рассказали в пресс-службе регионального Минтруда, проект центра ориентирован на семьи с детьми с низким уровнем дохода и учит их самостоятельно справляться с жизненными трудностями. В центре созданы условия по присмотру за ребенком, есть удобная инфраструктура для работы, профориентации и переквалификации родителей: рабочие места, оснащенные компьютерной техникой и зоной Wi-Fi. Здесь они могут работать с документацией, выполнять дистанционную работу, проходить курсовую подготовку, составлять бизнес-планы, программы и отчеты.

Когда родители заняты, их дети находятся в группе кратковременного пребывания, с ними проводятся различные занятия: творческие, спортивные, художественные, коммуникативные. За 2,5 года работы коворкинга участниками мероприятий стали более 700 омских семей.

– Уникальность идеи семейного пространства состоит в том, что он открыт для каждого члена семьи: родителей, представителей младшего и старшего поколений. Базовая идея многопоколенности способствует сохранению традиционных семейных ценностей и приоритетов, с которыми они связаны, – рассказала Климова.

Всего в создании и работе коворкинга задействованы 7 сотрудников отделения профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия «Рябинушки» – руководитель практики, специалисты по социальной работе и работе с семьей и психолог.

Отметим, что обучение сотрудников проходило на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Новгородском областном центре «Семья» и Тверском центре социальной помощи семье и детям.