Его решили делать таким же, как макет, чтобы не вызвать отторжения у горожан.

Его решили делать таким же, как макет, чтобы не вызвать отторжения у горожан.

На сегодняшней пресс-конференции мэр Омска Сергей Шелест снова коснулся судьбы памятника «Держава», макет которого стоит на площади Бухгольца с 1997 года. Планы по установке металлического шара у властей остались. Изготовит его скульптор Михаил Минин, который в прошлом году сделал памятник Бухгольцу на набережной. Проект уже есть.

– Макет пластилиновый уже есть. Шар будет таких же размеров и с барельефами, чтобы не было отторжения у омичей, – отметил мэр.

Сейчас мэрия ведет переговоры с инвестором. Точные сроки, в которые установят шар, мэр не назвал. По его словам, если все сложится удачно, памятник может появиться уже в этом году. До этого времени старый макет шара убирать не будут.