Омск-Информ
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·Общество

В марте и апреле она была ниже, чем в феврале, почти на процент.
В Омской области второй месяц подряд замедляется инфляция. Как сообщает «Коммерсантъ», в феврале она достигла 8,35 %. В марте и апреле годовой рост цен в регионе составил 7,6 %. Причины этого эксперты Центрального банка видят в расширении предложения ряда услуг и изменении цен на авиабилеты.
– В этом году авиакомпании при переходе на летнее расписание увеличили количество рейсов в столичном направлении. Это привело к тому, что и в годовом выражении авиабилеты стали дешевле, – говорит управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
Ранее сообщалось, что летом в Омске подорожают алкоголь и электроника. Рост цен может составить 12–15 %.
·Общество

В марте и апреле она была ниже, чем в феврале, почти на процент.
В Омской области второй месяц подряд замедляется инфляция. Как сообщает «Коммерсантъ», в феврале она достигла 8,35 %. В марте и апреле годовой рост цен в регионе составил 7,6 %. Причины этого эксперты Центрального банка видят в расширении предложения ряда услуг и изменении цен на авиабилеты.
– В этом году авиакомпании при переходе на летнее расписание увеличили количество рейсов в столичном направлении. Это привело к тому, что и в годовом выражении авиабилеты стали дешевле, – говорит управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
Ранее сообщалось, что летом в Омске подорожают алкоголь и электроника. Рост цен может составить 12–15 %.