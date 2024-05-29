Работы начнутся уже в ближайшее время. Вместо террасного покрытия уложат плитку.

Работы начнутся уже в ближайшее время. Вместо террасного покрытия уложат плитку.

На бульваре имени Мартынова в центре Омска планируют провести работы по благоустройству. Террасное покрытие, находящееся в аварийном состоянии, планируют заменить на плитку. Работы начнутся в июне. Плитку на место будущих работ уже завезли, сейчас она располагается у амфитеатра.

– Уважаемые жители Омска, на территории бульвара имени Мартынова будут проводиться работы по замене существующего террасного покрытия, находящегося в аварийном состоянии, на плиточное покрытие. Планируемый срок проведения работ – июнь, – такое предупреждение для омичей повесили на плиточном покрытии.

Напомним, что бульвар Мартынова благоустраивали в 2018–2019 годах. Проблемы с террасным покрытием начались почти сразу: оно начало разрушаться под воздействием активной молодежи, катавшейся по доскам на велосипедах и скейтбордах.