Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Новым руководителем стал Алексей Суздальницкий.
В Омской области сменился управляющий ПАО «Банк ВТБ». Этот пост занял Алексей Суздальницкий, имеющий 18-летний опыт работы в банковской сфере.
– Приоритетные задачи нового руководителя – рост по основным финансовым показателям, расширение сети отделений банка и повышение качества клиентского сервиса, – отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Суздальницкий окончил Иркутский государственный технический университет. Ранее он занимал руководящие должности в региональных отделениях Дальневосточного банка, Промсвязьбанка и банка «Открытие».
Прежний руководитель подразделения ВТБ в Омской области Илья Калашников находился на этом посту 1,5 года. Он занял эту должность  в октябре 2022 года, а через год стал единым лидером банков ВТБ и «Открытие» в Омской области. 
·Экономика/Бизнес

Новым руководителем стал Алексей Суздальницкий.
В Омской области сменился управляющий ПАО «Банк ВТБ». Этот пост занял Алексей Суздальницкий, имеющий 18-летний опыт работы в банковской сфере.
– Приоритетные задачи нового руководителя – рост по основным финансовым показателям, расширение сети отделений банка и повышение качества клиентского сервиса, – отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Суздальницкий окончил Иркутский государственный технический университет. Ранее он занимал руководящие должности в региональных отделениях Дальневосточного банка, Промсвязьбанка и банка «Открытие».
Прежний руководитель подразделения ВТБ в Омской области Илья Калашников находился на этом посту 1,5 года. Он занял эту должность  в октябре 2022 года, а через год стал единым лидером банков ВТБ и «Открытие» в Омской области. 