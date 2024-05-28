Сотрудники Центра социальной поддержки населения говорят, что на их складах нет проблем с товарами. Машину в Усть-Ишим собираются отправить в ближайшее время.

Сотрудники Центра социальной поддержки населения говорят, что на их складах нет проблем с товарами. Машину в Усть-Ишим собираются отправить в ближайшее время.

Паводок на севере Омской области нанес ущерб множеству семей. Помощь пострадавшим сегодня оказыает весь регион. Сбор гуманитарки идет и в Омске. Как сообщила РИА «Омск-информ» директор казенного учреждения «Центр социальной поддержки» Татьяна Воронцевич, люди приходят постоянно, несут для северян необходимые вещи, продукты и другие товары.

– Мы всегда готовы принимать любые вещи, которые можно передать другому человеку, – рассказывает Татьяна Воронцевич. – Главное, чтобы все это было в хорошем состоянии. Вещи без катышков, без пятен. Даже если они не постираны, но в приличном состоянии, мы их возьмем: у нас есть камеры, где мы все обрабатываем, отмываем, стираем, сортируем. В нашем учреждении на складах есть посуда, текстиль, товары для детей, предметы первой необходимости – все принимаем.

В Центр социальной поддержки постоянно приходят нуждающиеся люди. Также учреждение проводит акции в поддержку различных событий.

– Сейчас проводится акция по случаю Дня защиты детей. Семьи с детьми могут взять до 15 единиц товаров, а также пять товаров для детей, например, канцелярских товаров или игрушек, – говорит руководитель центра. – Для этого достаточно взять с собой паспорт и свидетельство о рождении. В разных акциях мы можем менять количество полагающихся людям товаров, в зависимости от наполняемости нашего зала. Это может быть как 15, так и 20 или 30.

Для населения севера Омской области Центр социальной поддержки собирает автомобили с товарами, а омичи не остаются в стороне и каждый день привозят вещи, чтобы помочь пострадавшим.

– Нет чего-то, чтобы нам бы не хватало, – подчеркивает Татьяна Воронцевич. – Для помощи Усть-Ишиму каждый день к нам приезжают люди и приносят самые разнообразные вещи. Склады все время заполнены. Мы принимаем продукты длительного хранения, товары первой необходимости, средства гигиены, воду, резиновые сапоги, домашний текстиль – все, что нужно для Усть-Ишима. Первую машину мы отправили 14 мая, в ближайшее время отправим следующую машину.

Иногда бывает, что люди, желая помочь, по невнимательности приносят не самый лучший товар, например просроченную еду. Специалисты четко контролируют, чтобы все соответствовало стандартам, и вручную проверяют все, что им предоставляют.

Житель Омска Артем тоже решил помочь жителям Усть-Ишима и привез целую корзину продуктов и гору одеял, пледов и матрасов. По словам омича, он не первый раз приезжает в Центр социальной поддержки.

– Когда у меня вырос ребенок, я решил, что отдам детские игрушки именно сюда. Моему сыну они уже нужны, а кому-то понадобятся. Сейчас со всеми этими стихийными бедствиями и катаклизмами не могу оставаться в стороне, если есть чем помочь – почему бы и нет? Самому приятно поступать по-доброму, – отметил Артем.

Центр социальной поддержки, куда омичи могут передать вещи для пострадавших от паводка, находится по адресу: проспект Мира, 35б. Телефоны: 22-25-45, 22-18-30, 22-34-10, 22-34-17.