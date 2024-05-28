Платежи наличными достигли рекордного минимума за всю историю существования мобильной связи в России. Жители страны чаще всего платят раз в месяц и делают это онлайн.

Платежи наличными достигли рекордного минимума за всю историю существования мобильной связи в России. Жители страны чаще всего платят раз в месяц и делают это онлайн.

МегаФон исследовал современные привычки россиян при оплате счета за мобильную связь, опираясь на обезличенные данные клиентов на горизонте 2019–2024 годов. Аналитика показала, что абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора, банка или различные мобильные приложения. На долю платежей через банкомат или терминала оплаты приходится всего около 6 % от общего их объема.

Еще в конце 2019 года доля офлайн-платежей составляла 16 % и практически не менялась из года в год. Однако затем этот показатель значительно снизился, что объяснялось антипандемийными ограничениями, когда многие потребители вынуждены были больше использовать цифровые и дистанционные способы приобретения товаров и услуг. После снятия ограничений наибольшая часть таких абонентов так и осталась в онлайне. Сейчас доля офлайн-платежей не превышает 6 %.

Другая любопытная тенденция – рост числа клиентов, выбирающих ежемесячный график пополнения счетов. Если три года назад число абонентов, плативших за сотовую связь раз в месяц, составляло менее 40 %, то сейчас этот показатель превысил 46 %. Число тех, кто оплачивает связь на несколько месяцев вперед, практически не меняется. К этой категории относится приблизительно 30 % абонентов.

А вот доля тех, кто платит чаще одного раза в месяц, постепенно сокращается. Так, если в мае 2021 года число таких активных плательщиков составляло 16 % от всех абонентов, то сейчас этот показатель снизился на два процентных пункта. Аналогичные тенденции наблюдается и среди тех, кто платит еще чаще: три раза в месяц – снижение с 5,7 до 4,4 %; четыре раза в месяц – с 6,4 до 3,7 %.

Аналитики отметили, что оплате услуг сотовой связи свойственна небольшая сезонность. С июня средний уровень платежей за связь увеличивается – пользователи активнее пополняют счет перед отпусками. Например, в июле и августе 2023 года абоненты потратили 8,6 и 8,7 % от своих суммарных расходов на оплату связи в течение года. Для сравнения – уже в сентябре этот показатель составил 8,3 %. Впрочем, годовой пик в платежах приходится все-таки не на летние месяцы, а на декабрь. В позапрошлом году на этот месяц пришлось 8,8 % всех годовых затрат абонентов на связь, а в 2023-м – почти 9 %. Такая тенденция вполне объяснима: абоненты готовятся поздравлять родных и близких с новогодними праздниками, при этом часть пользователей уезжает в отпуск.

– Мы постоянно анализируем, как меняются привычки абонентов в вопросах удобства пополнения счета. Это дает нам возможность совершенствовать как системы оплаты, так и пользовательский интерфейс цифровых витрин, – говорит коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских. – Так, мы видим, что клиенты хотят тратить меньше времени на транзакционные действия – будь то поход к терминалу оплаты или дополнительное пополнение счета в конкретном месяце. С другой стороны, потребители стремятся к рациональным тратам и хотят контролировать свои расходы. Понимая это, мы совершенствуем алгоритмы наших цифровых витрин, помогая клиентам спрогнозировать необходимый платеж и даже его предпочтительное время, опираясь на потребление каждого абонента.

Как добавил представитель оператора, вопрос удобства совершения платежа в целом становится на первое место для клиента. Например, доля оплат через «Систему Быстрых Платежей» как одного из самых автоматизированных способов цифрового пополнения счета телефона ежегодно растет на 10–15 %.

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