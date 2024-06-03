В сети АЗС «Топлайн» стартовала очередная масштабная акция. Кроме главного приза в 1 миллион, клиентов ждет и множество других призов.

В сети АЗС «Топлайн» стартовала очередная масштабная акция. Кроме главного приза в 1 миллион, клиентов ждет и множество других призов.

Новая акция «Заправка на миллион. Жаркое лето» стартовала в сети АЗС «Топлайн» 1 июня. Ее участниками становятся все клиенты компании, которые заправляются любым видом топлива и предъявляют на кассе QR-код из мобильного приложения АЗС «Топлайн». Исходя из количества приобретенного топлива, участнику начисляются виртуальные баллы – один шанс с каждого литра топлива и два шанса с каждого приобретенного литра улучшенного бензина линейки Reactive. Шансы также начисляются за покупку сопутствующих товаров в магазине при АЗС, напитков и продукции фирменного бистро «Люклер Авто».

Копить шансы можно будет практически все лето, вплоть до 26 августа. После этой даты всем участникам акции будут присвоены индивидуальные номера из расчета один номер за каждые сто накопленных шансов. Причем обладатель даже одного номера может рассчитывать на главный приз акции – 1 млн рублей на заправку. И конечно, чем больше номеров будет присвоено участнику, тем выше будут его шансы стать победителем. К тому же приз будет не один. Кроме миллиона рублей можно будет выиграть и другие ценные призы:

Сертификат в гостиницу «5060».

Сертификат на ужин в ресторане «Метаморфозы».

Сертификат на набор авторских десертов от шефа-кондитера «Люклер» Кирилла Родина .

. Сертификат в кондитерскую «Люклер».

Сертификат в санаторий «Евромед».

Сертификат в «Топлайн».

Фирменный дождевик.

Уникальную комбинацию цифр каждого номера участника будет генерировать электронная система, а «счастливые» это будут номера или не очень, выяснится уже во время открытого розыгрыша. Победители прошлой подобной акции от АЗС «Топлайн», которая длилась с октября 2023-го по январь 2024 года, были определены в прямом эфире 12 канала. Главный приз выиграл тогда 45-летний житель Черлака Вадим Бондаренко, однажды очень удачно заправивший в «Топлайне» свой Lifan Solano. По подсчетам победителя, суммы, зачисленной на его карту Clever Card, хватит примерно на 5 лет активной эксплуатации автомобиля.

– Различные подарочные акции для своих клиентов мы проводим на регулярной основе, поскольку видим, что это повышает узнаваемость и привлекательность бренда. В качестве призов предлагаются не только выгодные предложения на топливо, но и автоаксессуары и другие товары в минимаркетах АЗС «Топлайн», а также продукция нашего фирменного бистро, прокомментировала вручение призов управляющий сети АЗС «Топлайн» Лилия Потапова.

В компании уверены, что акция «Заправка на миллион. Жаркое лето» станет еще популярнее. Причин для этого несколько: солидный главный приз, множество других подарков и фактическое отсутствие порога вхождения. Для участников акции не будет вводиться каких-либо лимитов на приобретение топлива, а оплатить его (так же как и сопутствующие товары) можно будет любым удобным способом: наличным, безналичным расчетом или расчетом по системе быстрых платежей.

ООО «Управление АЗС». ИНН 5501244039. Реклама