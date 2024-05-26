Больше всего в регионе подрожал чай.

Рольше всего в регионе подрожал чай.

Ресурс федерального Минфина «Ай мониторинг» опубликовал информацию о ценах на популярные продукты в регионе. Так, с начала этого года на 13 рублей выросла стоимость килограмма сосисок и сарделек. На 27 рублей за килограмм увеличилась цена на полукопченую колбасу.

Килограмм сливочного масла обойдется дороже на 52 рубля, на 6 рублей увеличилась стоимость сметаны, на 10 рублей стал дороже творог, сыр – на 12 рублей.

Эксперты отмечают активный рост стоимости байхового чая. В этом году килограмм такого чая в области вырос в цене до 847 рублей (+51 рубль).