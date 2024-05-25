Он действует в Усть-Ишимском и Тевризском районах, на очереди – Тарский район.
Вчера на сайте облправительства появилось распоряжение губернатора о внесении изменений в распоряжение «О введении чрезвычайной ситуации и установлении уровня реагирования». С 23 мая режим чрезвычайной ситуации из-за паводка распространили на 15 сел и деревень Тевризского района:
- Бичили,
- Бродиково,
- Вознесенка,
- Доронино,
- Кайгарлы,
- Кускуны,
- Федоровка,
- Белый Яр,
- Александровка,
- Бородинка,
- Екатериновка,
- Ермиловка,
- Журавлевка,
- Кузнецово.
Отметим, что режим ЧС также действует в деревнях Ашеваны, Бакшеево, Березянка, Вятка, Кайнаул, Колпаково, Красноярка, Кушма, Летние, Малая Игиза, Тюрметяки, Угут, Хутор, Эрбагуль, поселках Аксеново, Атеринка, Борки, Кайсы, Малая Бича, Саургачи, сел Большая Бича, Большая Тебендя, Загваздино, Кайлы, Орехово, Паново, Слободчики и Усть-Ишим Усть-Ишимского района.
Вчера губернатор также сообщил о намерении распространить режим ЧС на Тарский район.