Пострадал не только Усть-Ишимский район. Сегодня начало подтапливать дома в Таре.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко отправился в пострадавшую от паводка Тару. Он опубликовал кадры из города, где вода добралась до 4 домов и 13 приусадебных участков. Кадрами с места происшествия также поделилась прокуратура.
– Работу в Таре начинаем с осмотра домов на улице Гоголя вблизи реки Аркарки. Как рассказали местные жители, здесь наводнения случались и раньше, поэтому дома люди строят с учетом того, что уровень реки может подниматься, – отметил губернатор.
В Таре ввели режим ЧС, чтобы выплатить жителям компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Глава региона поручил главе района Евгению Лысакову и Минтруда сформировать комиссии для оценки ущерба. Этим власти займутся, когда вода отступит.
Отметим, что сегодня Роскосмос опубликовал снимок паводка в Омской области, сделанный спутником «Метеор-М». На нем запечатлен Усть-Ишимский район.