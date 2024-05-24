Омск-Информ
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·Общество

Пока покататься на них нельзя. Сотрудники закончат приготовления к Дню защиты детей.
В парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» закончили устанавливать 11 новых аттракционов. Как сообщает «Омск-путеводитель», специалисты их тестируют.
Покататься на новых аттракционах омичи смогут 1 июня. В этот день они будут работать до 01:00.
Отметим, что стену одного из аттракционов украсил омский граффитист Дмитрий Трайп.
·Общество

Пока покататься на них нельзя. Сотрудники закончат приготовления к Дню защиты детей.
В парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» закончили устанавливать 11 новых аттракционов. Как сообщает «Омск-путеводитель», специалисты их тестируют.
Покататься на новых аттракционах омичи смогут 1 июня. В этот день они будут работать до 01:00.
Отметим, что стену одного из аттракционов украсил омский граффитист Дмитрий Трайп.