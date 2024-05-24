Омичи продолжают страдать от укусов клещей. Только за прошедшую неделю от кровопийц пострадали более 600 жителей города.
Региональный Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещевыми инфекциями в Омске. Так, на 23 мая от кровопийц пострадал уже 1671 человек, в том числе 563 ребенка. Только за прошедшую неделю жертвами насекомых стали 481 взрослый и 137 детей. К счастью, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировали.
– В специализированных лабораториях исследовано 91,9 % клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями, – 5,3 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 0,3 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 0,9 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,6 %, – рассказали в надзорном ведомстве.
Отметим, что с начала года против клещевого энцефалита привилось 50 тыс. человек.