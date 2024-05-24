Омичи продолжают страдать от укусов клещей. Только за прошедшую неделю от кровопийц пострадали более 600 жителей города.

Омичи продолжают страдать от укусов клещей. Только за прошедшую неделю от кровопийц пострадали более 600 жителей города.

Региональный Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещевыми инфекциями в Омске. Так, на 23 мая от кровопийц пострадал уже 1671 человек, в том числе 563 ребенка. Только за прошедшую неделю жертвами насекомых стали 481 взрослый и 137 детей. К счастью, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировали.

– В специализированных лабораториях исследовано 91,9 % клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями, – 5,3 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 0,3 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 0,9 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,6 %, – рассказали в надзорном ведомстве.

Отметим, что с начала года против клещевого энцефалита привилось 50 тыс. человек.