Она готовит первый трек, в котором содержится секретная формула успеха.

Она готовит первый трек, в котором содержится секретная формула успеха.

Камила Валиева планирует начать музыкальную карьеру. Как сообщает Фигуристкапланирует начать музыкальную карьеру. Как сообщает KP.RU , первый трек спортсменки, по ее словам, находится на стадии разработки.

– Короче, скоро услышите, он уже есть, и в нем секретная формула успеха, – отметил блогер Youungeer (Алексей Авдеев), в компании которого Валиева посещала торжественный вечер музыкальной премии RU.TV 2024.

Напомним, в январе стало известно, что Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за допинг на 4 года начиная с 25 декабря 2021 года. Результаты 18-летней фигуристки с этой даты аннулировали. Ей также запретили тренироваться и участвовать в турнирах.

Отметим, что до Камилы вокалом занялась и другая российская фигуристка, Алина Загитова. Свои музыкальные умения она демонстрировала на канале в YouTube.