Омск-Информ
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·Общество

Она готовит первый трек, в котором содержится секретная формула успеха.
Фигуристка Камила Валиева планирует начать музыкальную карьеру. Как сообщает KP.RU, первый трек спортсменки, по ее словам, находится на стадии разработки.
– Короче, скоро услышите, он уже есть, и в нем секретная формула успеха, – отметил блогер Youungeer (Алексей Авдеев), в компании которого Валиева посещала торжественный вечер музыкальной премии RU.TV 2024.
Напомним, в январе стало известно, что Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за допинг на 4 года начиная с 25 декабря 2021 года. Результаты 18-летней  фигуристки с этой даты аннулировали. Ей также запретили тренироваться и участвовать в турнирах.
Отметим, что до Камилы вокалом занялась и другая российская фигуристка, Алина Загитова. Свои музыкальные умения она демонстрировала на канале в YouTube.
1469
·Общество

Она готовит первый трек, в котором содержится секретная формула успеха.
Фигуристка Камила Валиева планирует начать музыкальную карьеру. Как сообщает KP.RU, первый трек спортсменки, по ее словам, находится на стадии разработки.
– Короче, скоро услышите, он уже есть, и в нем секретная формула успеха, – отметил блогер Youungeer (Алексей Авдеев), в компании которого Валиева посещала торжественный вечер музыкальной премии RU.TV 2024.
Напомним, в январе стало известно, что Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за допинг на 4 года начиная с 25 декабря 2021 года. Результаты 18-летней  фигуристки с этой даты аннулировали. Ей также запретили тренироваться и участвовать в турнирах.
Отметим, что до Камилы вокалом занялась и другая российская фигуристка, Алина Загитова. Свои музыкальные умения она демонстрировала на канале в YouTube.
1469