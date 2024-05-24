Слет будет проходить на территории детского оздоровительного лагеря «Юбилейный».

Слет будет проходить на территории детского оздоровительного лагеря «Юбилейный».

С 24 по 26 мая в Омской области пройдет XII ежегодный палаточный слет студенческих отрядов РСО. Он состоится на территории детского оздоровительного лагеря «Юбилейный». На фестиваль приедут более 500 студентов из Омска, Томска, Новосибирска и Алтая.

Для участников слета подготовили конкурс отрядных палаточных стоянок на тему «Семья» и конкурс «визиток» делегаций. Также на слете пройдут спартакиада, творческий фестиваль и КВН. Диджей OMII устроит для студотрядовцев дискотеку.

– Сегодня стартовало традиционное чудесное мероприятие «Палаточный слет». Это мероприятие является смотром готовности наших отрядов к трудовому семестру. Ребята ждали этого мероприятия, готовились. Мы уверены, что, несмотря на возможные погодные приключения на традиционном майском палаточном слете, желание побеждать позволит отрядам принести свои знамена высоко с горящими сердцами, ну и вернуться здоровыми, довольными и с победами, – рассказал заместитель председателя правления МООО «РСО» Алексей Потейко.

Студенты будут бороться за титулы мисс и мистера студенческих отрядов Омской области и участвовать в «Дебатах SuperStar». Завершающим мероприятием слета станет спевка бойцов, где ребята встанут в орлятский круг и исполнят свои любимые композиции.

– Уже сегодня состоялось открытие XII палаточного слета. То мероприятие, которое ежегодно ждут все бойцы, командные составы и ветераны движения, мероприятие, которое объединяет не одно поколение студенческих отрядов. В рамках слета пройдет огромное количество творческих мероприятий: КВН, творческий фестиваль, развлекательные квизы, а также ежегодная спартакиада, в которой каждый боец сможет проявить себя. Программа не обойдется без традиционных спевок, конкурса палаточных стоянок и полевой кухни, темой которых является «МАЙ Family», приуроченная к Году семьи. Команда организаторов вложила много усилий и ресурсов, чтобы этот палаточный слет стал ярким событием перед юбилейным трудовым семестром для СО Омской области. И мы уверены, что на палаточном слете–2024 нас будет слышно по всей Сибири! – отметила заместитель руководителя (комиссар) Омского регионального отделения РСО Юлия Булышева.

Палаточный слет в этом году проходит под девизом «Палаточный 2024: нас будет слышно по всей Сибири!».