В рамках Года семьи каждый первоклассник получит от правительства региона по школьному рюкзаку с полным набором канцелярских принадлежностей.

В рамках Года семьи каждый первоклассник получит от правительства региона по школьному рюкзаку с полным набором канцелярских принадлежностей.

На портале госзакупок появилась информация об аукционе, который проводят областные власти. Они намерены потратить 20 млн рублей на покупку брендированых рюкзаков для первоклассников. Эту акцию в ноябре прошлого года анонсировал губернатор Виталий Хоценко.

– Родители первоклашек при подготовке к новому этапу жизни своих детей испытывают немало трудностей. Предлагаю немного облегчить эту задачу. К 1 сентября следующего года каждый первоклассник в рамках Года семьи получит от правительства Омской области по школьному рюкзаку с полным набором канцелярских принадлежностей, – сказал глава региона в ходе бюджетного послания.

Добавим, что в прошлом году в омские школы пришли более 25 тыс. первоклассников.