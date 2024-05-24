Клуб красоты и здоровья Dolce Vita предоставляет множество различных способов для борьбы и профилактики косметического дефекта.

Клуб красоты и здоровья Dolce Vita предоставляет множество различных способов для борьбы и профилактики косметического дефекта.

Многие омички сталкивались с куперозом — сосудистой сеточкой на лице или других частях тела. Это эстетический дефект, который появляется из-за хрупкости сосудов и нарушения местного кровообращения. Зачастую купероз провоцирует потерю эластичности кожи и шелушение. Для того чтобы избавиться от купероза есть несколько методов:

• Фототерапия – аппаратное лечение купероза с помощью импульсного света IPL. Удаление купероза в Омске проводится в клубе красоты и здоровья Dolce Vita на эстетической платформе Lumenis M22. Фотовспышки IPL сохраняют здоровые клетки и не нарушают целостности кожного покрова. Методика избавляет от сосудистой сетки, выравнивает тон кожи, блокирует процессы старения внутри тканей и улучшает качество кожи. Удаление купероза IPL-излучением проводится на любых зонах тела, а также на лице, цены зависят от площади обрабатываемого участка кожи.

• Удаление лазером. Воздействие лазерного луча вызывает сужение и реконструкцию сосудов. Лечение купероза эффективнее проводить неодимовым лазером, который нагревает гемоглобин в крови и таким образом «запаивает» сосуд. Направленный свет воздействует на глубокие слои дермы – до 10 мм, не повреждая поверхность эпидермиса. Проводит лазерное лечение купероза косметолог с профильным образованием.

• Медикаментозное восстановление сосудов. Если удаление лазером как метод аппаратного лечения купероза пациенту не подходит, можно использовать препараты с пептидами. Пептиды отвечают за восстановление органов и тканей, «ремонтируют» поломанные клетки сосудов.

• Пилинг Jet Peel – отличная профилактика сосудистых изменений. Процедура улучшает микроциркуляцию в тканях, очищает и доставляет полезные вещества, необходимые для здоровья кожи. Тончайшая встроенная трубка аппарата Jet Peel разгоняет газ до сверхзвуковой скорости, благодаря этому создается направленный поток сжатого кислорода и микрочастиц жидкости. Газожидкостная струя отшелушивает и вымывает ороговевшие частички эпидермиса. После процедуры происходит глубокое очищение пор, обновление клеток кожи, восстановление работы капилляров и здоровый цвет лица. Пилинг Jet Peel можно делать даже сейчас, в период солнечных дней.

• Эстетические уходы для лица Biologique Recherche предупреждают развитие купероза. Эти космецевтические продукты не только налаживают микроциркуляцию, но и увлажняют кожу, наполняют энергией молодости, помогают корректировать овал лица. Определяет программу лечения купероза косметолог, в том числе подбирает сыворотки для домашнего ухода. Уходы с Biologique Recherche можно проводить и как самостоятельные процедуры, и в качестве дополнения после удаления лазером сосудистой паутины.

Все процедуры можно пройти в клубе красоты и здоровья Dolce Vita. Организация является победителем премии «ПроДокторов 2023» среди частных клиник региона, компания с 20-летней историей. Клуб красоты находится по адресу улица Волочаевская, 15/1.

Автор: Юлия Гехт

3 причины выбрать Dolce Vita:

1. Безупречные результаты процедур: почти 300 независимых отзывов и оценок с рейтингом 4.8 из 5 в 2ГИС, «ПроДокторов», в «ЯндексКартах».

2. Красота без жертв: деликатные методики на современном оборудовании, которое не оставит шрамов и не сделает Вам больно. Все аппараты сертифицированы.

3. Продуманная система скидок. Каждый месяц – новое выгодное предложение и бесплатные консультации.

+7 (3812) 99-18-21. Подробную информацию о beauty-технологиях, ценах и акциях можно узнать на сайте или по телефону

ООО "Салон красоты Дольче Вита" Лиц. ЛО41-01165-55/00289903 от 19.09.2013г. Реклама