Специалисты бьюти-сферы раскрыли причину всплеска популярности «красивого» бизнеса. Купить готовую студию в Омске непросто.

Специалисты бьюти-сферы раскрыли причину всплеска популярности «красивого» бизнеса. Купить готовую студию в Омске непросто.

За последний год в Омске существенно выросло количество салонов красоты. По данным сервиса 2ГИС, город вошел в топ-3 миллионников со стремительно развивающейся бьюти-индустрией. На сегодняшний день в Омске работает 1001 студия по оформлению бровей и ресниц (четвертый показатель в стране, рост на 22,5 % за год). Ногтевых студий уже 1496 (рост на 15 %), парикмахерских – 1192 (рост на 8,5 %).

Торг уместен

Обозреватель «Омск-информа» выяснил у экспертов причину столь бурного роста. А для начала провел небольшой эксперимент, попытавшись приобрести готовый бизнес в бьюти-сфере. На сайте бесплатных объявлений можно отыскать всего 10 предложений. Владельцы просят за студии красоты от 300 тыс. до 10 млн рублей, в зависимости от «навороченности» и расположения объекта.

– А вы опоздали! Мы уже вышли на заключение договора! – говорит продавец салона красоты на улице Декабристов Анастасия, куда автор материала позвонил под видом потенциального покупателя.

Предпринимательница рассказала, что продает свое детище из-за скорого переезда в другой регион за 1,05 млн рублей. Вместе с оборудованием «в придачу» идет мастер по наращиванию ресниц.

Другой продавец, владелец студии красоты в районе СибНИИСХоза по имени Роман, признается, что дело «не пошло». За помещение он просит 500 тыс. рублей. В предложение входят два солярия, устройства для маникюра и педикюра.

– Предложение хорошее. Но вы столкнетесь с жесточайшим дефицитом кадров: найти хороших мастеров сложно, – предупредил он.

Роман готов обменять бьюти-студию на машину. Омич собирается заняться другим бизнесом.

Хозяйка салона красоты в Старом Кировске Жанна, напротив, считает, что бьюти-сфера выгодное занятие. Женщина уходит в декрет, а так бы и дальше работала, преображая омичек. За свой бизнес она просит всего 350 тыс. рублей. В скромно обставленное помещение вместятся два парикмахера, мастер маникюра и специалист по наращиванию ресниц. Владелица готова сделать скидку.

– Очень хорошее место, имеется клиентская база. Специалист по наращиванию ресниц платит аренду. Выручка от 3 до 7 тыс. рублей в день. Если 3 тыс. рублей – это значит, очень плохой день, – отметила Жанна.

В общем, стать владельцем «красивого» бизнеса в Омске не так-то просто. Нужны навыки, связи, знание рынка, специалисты. Иначе рискуешь прогореть. И тем не менее количество салонов красоты растет день ото дня.

Мастера рассыпались по городу как горошины

Президент Союза «Содружество парикмахеров и косметологов Омска и Омской области», директор сети мастерских «Алина» Татьяна Еременко не разделяет оптимизм по поводу стремительного роста мест для оказания бьюти-услуг. Эксперт отмечает, что это неполноценные салоны красоты. Соответственно, речь идет о снижении качества процедур.

– Салоны красоты объединяют общая философия, концепция, единый коллектив с разнообразным набором услуг. А сейчас эта индустрия прирастает отдельными адресами, где работают узкие специалисты: визажисты, эстетик-косметологи, мастера маникюра, – обрисовала ситуацию Еременко. – Это произошло во времена ковидных ограничений из-за появления института самозанятости. Мастера рассыпались по городу как горошины, услуги оказываются в сомнительных санитарных условиях, утрачена целостность сервиса. Я не разделяю оптимизма по поводу появления тысяч таких точек, этот институт не контролирует ни одно надзорное ведомство. И задача клиентов – остаться в живых и сохранить здоровье. Считаю это шагом назад.

Купил лампу, и уже мастер

Участники рынка объясняют свой интерес к этой сфере практичностью и невысоким «порогом» для входа в бизнес.

– Причин пойти работать в бьюти-сферу множество, – говорит частный косметолог Олеся Южакова. – Во-первых, я всегда за собой следила, но процедуры красоты достаточно дорогостоящие, более того, не очень понятно было, насколько безопасны используемые препараты. Теперь понимаю, как правильно подобрать препараты, и спокойна за себя и своих клиентов. Во-вторых, косметология не слишком затратное, но довольно прибыльное занятие. А вообще мне просто доставляет удовольствие делать людей красивыми и здоровыми.

В свою очередь, руководитель студии маникюра Icon и школы маникюра «Эми» Юлия Тимонина связывает оживление бьюти-рынка с государственной поддержкой, которая мотивирует начинающих предпринимателей.

– Сейчас государство дает деньги на развитие своего бизнеса. У нас есть свой магазин, где мы продаем материалы, оборудование, учим мастеров маникюра. К нам в компанию часто обращаются покупатели, которые получили такую поддержку, – отмечает Юлия Тимонина. – Для открытия салона красоты достаточно минимума ресурсов: тут довольно низкий входной порог, не требуется дорогостоящее оборудование, можно купить маникюрную лампу и начать работать. Думаю, что за счет государственной поддержки стали больше развиваться самозанятые предприниматели.

Набрать клиентскую базу для оказания базовых косметологических услуг тоже несложно.

– Все ваше окружение и есть клиенты. К примеру, станете вы мастером маникюра. У вас есть дети, мама, подруги, соседи, чаты детского сада и школы. Их не надо где-то искать. Спустились на детскую площадку, к мамочкам, вот и первые клиенты, – говорит эксперт.

Но, как говорится, есть нюансы – сегодня и на этом рынке плохо с кадрами.

– Сейчас не только много открывается, но и много закрывается салонов красоты. В этой сфере очень серьезная кадровая текучка. Если мастер не добивается профессиональных успехов, то он выгорает за 2-3 года и меняет сферу деятельности, – сообщила Юлия Тимонина.

Поход в салон красоты прочно вошел в расписание современной женщины. Это воспринимается как базовая, доступная потребность.

– Это как выпить кофе: теперь этот напиток продается на каждом шагу, выросла культура его потребления. Так и с услугами красоты. Женщине стало легко за собой ухаживать, – рассуждает эксперт. – Раньше поход в салон красоты приурочивали к большим праздникам. Теперь это стало намного доступнее. Потому омички уже не мыслят себя без маникюра, оформленных бровей и стильного окрашивания. Эти все процедуры вошли в разряд базовых услуг. Сейчас женщины работают и без труда находят деньги на специалистов, которые сделают их красивее. Они уже не будут делать тот же маникюр в домашних условиях.

Без работы не останутся

Известный омский экономист Сергей Евсеенко убежден, что спрос на косметологические услуги будет всегда. А значит, и мастера не останутся без работы.

– Салоны красоты – это те же самые парикмахерские с диверсифицированным набором услуг. Причем ценовой сегмент может колебаться от нуля до high level. В этих локациях теперь делают и массаж, и маникюр, и даже стригут бороды. Круглые сутки красят, мажут, завивают, – высказался Сергей Евсеенко. – Чем богаче помещение, тем квалифицированнее коллектив. Данная сфера не предполагает высокого уровня подготовки. Эти салоны красоты как кафе – открываются часто, но выжить может не каждый. Там есть свои проблемы, например, кадровая текучка. Лучше, чтобы салон находился в шаговой доступности от жилого микрорайона. Иначе придется предлагать что-то сногшибательное. Но рано или поздно туда приходит каждый. Так что ходили и будут ходить.

Еще недавно действовавшие ковидные ограничения привели к убыткам студий красоты, предлагавшим клиентам самый широкий набор услуг. Сегодня в тренде небольшие студии с одним-двумя направлениями, специализация мастеров стала узкой. Такой подход «зашел» клиентам, которым удобно забежать постричься или сделать свежий маникюр возле дома.

В какую сторону будет развиваться рынок, пока непонятно. Но у омичек точно будет выбор, где получить ставшие уже привычными услуги.