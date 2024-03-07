За год количество студий по оформлению бровей и ресниц увеличилось на 22,5 %, ногтевых студий стало больше на 15 %, а парикмахерских – на 8,5 %.

За год количество студий по оформлению бровей и ресниц увеличилось на 22,5 %, ногтевых студий стало больше на 15 %, а парикмахерских – на 8,5 %.

Сервис 2ГИС включил Омск в список городов-миллионников, где за последний год значительно увеличилось количество компаний, работающих в сфере красоты. Их счет в Омске идет на тысячи.

К примеру, в городе работает 1001 студия по оформлению бровей и ресниц (четвертый показатель в стране, рост на 22,5 % за год). Ногтевых студий уже 1496 (рост на 15 %), парикмахерских – 1192 (рост на 8,5 %). По количеству этих заведений город входит в первую тройку миллионников.

Абсолютным лидером по количеству заведений бьюти-сферы является Краснодар.