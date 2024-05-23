Бренд-шеф и владелец ресторанного бизнеса Игорь Белоглазов завоевал две серебряные и одну бронзовую медали, а в составе сборной России взял бронзовый кубок.

Бренд-шеф и владелец ресторанного бизнеса Игорь Белоглазов завоевал две серебряные и одну бронзовую медали, а в составе сборной России взял бронзовый кубок.

Известный омский ресторатор и бренд-шеф Игорь Белоглазов вернулся с наградами из Баку, где прошли престижные международные соревнования по кулинарии. Континентальный чемпионат поваров «Золотой Шах», организованный совместно с Wordlchefs (Всемирной ассоциацией обществ шеф-поваров), состоялся в рамках одноименного Национального кулинарного чемпионата Азербайджана.

В различных номинациях участвовало около двухсот азербайджанских и более 25 иностранных шеф-поваров, в том числе из России, Сербии, Турции, Пакистана и других стран.

Соревнования проходили индивидуально и в составе команд. Игорь Белоглазов рассказал, что в индивидуальных соревнованиях он готовил блюда из курицы и из рыбы.

– В каждой номинации – по курице и по рыбе – нужно было приготовить продукты в разных структурах по двум технологиям с отличными гарнирами и соусами. Каждый вариант – по три порции. На все отводилось по 45 минут. Блюда оценивали судьи из Wordlchefs, – уточнил Игорь Белоглазов.

Работа омского шеф-повара произвела впечатление на жюри, которое присудило ему две серебряные и одну бронзовую медали. Кроме того, Игорь Белоглазов принял участие в командных соревнованиях в составе сборной России. Команда, в которой, кроме омича, были коллеги из Москвы и Екатеринбурга, взяла бронзовый кубок Международного чемпионата «Золотой Шах».

Уточним, что все судьи обладают международными сертификатами, на «Золотом Шахе» они представляли более 22 стран – членов Worldchefs.

За плечами у Игоря Белоглазова большой опыт участия в кулинарных соревнованиях различного, в том числе мирового уровня. В разные годы он привозил медали и кубки из Хорватии, Греции, Мальты, Германии, Италии, Турции. А также выступал на Кубке Кремля. Однако в связи с международной обстановкой произошел длительный перерыв в соревнованиях.

– Лет 10 нигде не выступал, наших поваров перестали приглашать на кулинарные соревнования, как только появилась возможность, вернулся в сборную России, – рассказал Игорь Белоглазов.

Он считает, что соревнования очень важны для профессионального роста, для того, чтобы поверить в себя. И, конечно, показать всему миру, что в России хорошая кухня и отличные повара. Кроме того, кулинарные форумы – это всегда обмен опытом, знакомство с новыми технологиями, расширение кругозора.

Добавим, что в Омске Игорь Белоглазов развивает сразу несколько проектов. В числе которых Marimoto, «Рамен с уткой», «Azia.ты», «Гении пьют кофе», фудмаркет «Гараж». Уже этим летом ресторатор обещал порадовать омичей новым проектом в центре города.