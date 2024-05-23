Этот пост занял Даниил Белошицкий, который также является руководителем управления растениеводства и механизации областного Минсельхоза.

Этот пост занял Даниил Белошицкий, который также является руководителем управления растениеводства и механизации областного Минсельхоза.

У главы регионального Минсельхоза Николая Дрофы появился еще один заместитель. Этот пост занял Даниил Белошицкий, который также является руководителем управления растениеводства и механизации Минсельхоза. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Белошицкий стал четвертым заместителем Дрофы. Аналогичные посты занимают Лариса Машинская и Николай Филонов, а первым заместителем является Олег Колесников.

Чиновник приступил к выполнению обязанностей со вчерашнего дня, 22 мая. Испытательный срок для заместителя составит 3 месяца.