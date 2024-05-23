Экономическая ситуация у частных перевозчиков хуже год от года. Они заявляют, что «всему наступает предел».

Экономическая ситуация у частных перевозчиков хуже год от года. Они заявляют, что «всему наступает предел».

Индивидуальный предприниматель Роман Поварченков, более 10 лет работающий в сфере общественного транспорта, заявил, что омские частные перевозчики «подошли к пределу рентабельности». Судя по всему, предприниматели готовят общественное мнение к очередному повышению стоимости проезда в маршрутках.

– Если коротко, то мы подошли к пределу рентабельности. Этот процесс начался еще в 2020 году. До сегодняшнего дня по экономике каждый год хуже предыдущего. Посмотрите вокруг: все дорожает, в любой области экономики. И только проезд в общественном транспорте не повышается. Какое-то время частные перевозчики экономили, ужимались в расходах. Но всему наступает предел, – сказал Поварченков.

Он напомнил, что за последние 4 года частные перевозчики закрыли более 10 маршрутов, на оставшихся постоянно сокращается число автобусов, выходящих на линию. Предприниматели сетуют на неравные условия работы: муниципальные предприятия получают дотации из бюджета, а коммерсанты оперируют лишь деньгами, которые пассажиры уплачивают за проезд.

Напомним, что 25 апреля сразу на 39 маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками, выросла стоимость проезда. В среднем теперь она составляет 35 рублей при оплате наличными и различными картами.

В муниципальном транспорте одна поездка стоит 25 рублей при оплате картой и 30 рублей при оплате наличными. С 1 июля ожидается увеличение стоимости проезда сразу на 10 рублей. Накануне городской департамент транспорта заявил, что эта мера позволит бюджету сэкономить свыше 185 млн рублей.

Учитывая, что в коммерческом транспорте стоимость проезда традиционно выше, чем в муниципальном, вероятно, частные перевозчики начали готовить омичей к очередному повышению провозной платы.