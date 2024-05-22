Экономию городского бюджета посчитали в департаменте транспорта. Стоимость проезда в городских автобусах планируется увеличить на 10 рублей.

Экономию городского бюджета посчитали в департаменте транспорта. Стоимость проезда в городских автобусах планируется увеличить на 10 рублей.

В департаменте транспорта омской мэрии рассказали, сколько бюджетных средств сэкономят городские власти, если плата за проезд в общественном транспорте увеличится на 10 рублей. Поднять ее собираются с 1 июля.

За полгода экономия городского бюджета составит 185,7 млн рублей, посчитали в дептрансе.

Напомним, что с конца апреля сразу 24 частных перевозчика повысили стоимость проезда на своих маршрутках. В ближайшее время этому примеру последуют и муниципальные пассажирские предприятия.

Стоимость проезда в Омске не менялась с 2019 года.