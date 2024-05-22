Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Автомобили, едущие с Левобережья в центр, направят по одной из полос отремонтированной части моста.
Завтра в Омске на Ленинградском мосту изменится схема движения транспорта, который едет из Кировского округа в направлении центра. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
– Автомобили «подвинут» от встречного потока и направят по одной из полос только что отремонтированной части объекта, – заявил мэр.
Сегодня ночью мост полностью перекроют с 23:00 до 5:00. В это время подрядчик будет устанавливать дорожные знаки и проводить другие работы. В ближайшие дни дорожники исправят повреждения полотна.
Готовность моста составляет 98 %.
·Авто

Автомобили, едущие с Левобережья в центр, направят по одной из полос отремонтированной части моста.
Завтра в Омске на Ленинградском мосту изменится схема движения транспорта, который едет из Кировского округа в направлении центра. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
– Автомобили «подвинут» от встречного потока и направят по одной из полос только что отремонтированной части объекта, – заявил мэр.
Сегодня ночью мост полностью перекроют с 23:00 до 5:00. В это время подрядчик будет устанавливать дорожные знаки и проводить другие работы. В ближайшие дни дорожники исправят повреждения полотна.
Готовность моста составляет 98 %.