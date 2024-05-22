В региональном Минприроды рассказали, что подтопление произошло в ночь с 19 на 20 мая.

В региональном Минприроды рассказали, что подтопление произошло в ночь с 19 на 20 мая.

В соцсетях омичи поделились фотографиями затопленного парка «Птичья гавань». Очевидцы сообщили, что территорию заповедника залило сточными водами. В региональном Минприроды рассказали, что подтопление произошло в ночь с 19 на 20 мая.

– 20 мая утром на территории природного парка «Птичья гавань» был зафиксирован факт затопления канализационными стоками рельефа местности без попадания в водный объект. Специалистами центра экомониторинга Минприроды были отобраны пробы атмосферного воздуха в северной части парка, вблизи канализационной камеры, а также в районе жилого сектора с учетом метеорологических условий. Превышений ПДК сероводорода и аммиака не зафиксировано. В настоящее время перелив канализационных стоков отсутствует, – рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что информация о происшествии была передана в природоохранную прокуратуру.

Отметим, что подобная проблема возникала и в 2017 году.