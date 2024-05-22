Орган перемещался от таза к ребрам пациентки из-за отсутствия связок.

Орган перемещался от таза к ребрам пациентки из-за отсутствия связок.

К врачам отделения портальной гипертензии Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России обратилась пациентка с блуждающей селезенкой. Омские хирурги успешно прооперировали женщину, несмотря на то что случаев такого диагноза в мировой медицинской литературе описано не более 500.

Эта редкая аномалия возникает при неправильном развитии или удлинении связок, которые фиксируют орган. Длинные сосуды позволяют ему свободно перемещаться по брюшной полости. Это может вызвать осложнения, и медики советуют удалять орган.

Лапароскопическую спленэктомию (удаление селезенки через небольшой разрез в брюшной полости) провели заведующий отделением портальной гипертензии Евгений Подольский и врач-хирург отделения Антон Тупичкин. Они впервые работали с такой патологией.

– Мы ознакомились с крайне скудными клиническими обзорами по этой патологии и поняли, что в данном случае селезенка из-за отсутствия связочного аппарата и длинной «сосудистой» ножки может быть расположена в любом отделе брюшной полости. Этот случай пополнил нашу копилку знаний, заложив основные алгоритмы обследования и лечения пациентов с подобной патологией в будущем, – рассказал Подольский.

В норме селезенка должна располагаться в левой верхней части живота. Однако УЗИ показало, что орган женщины находится в тазу. Когда хирурги уже вошли в брюшную полость, то обнаружили селезенку в правом подреберье рядом с печенью. Чтобы переместить ее в левую подвздошную область и вырезать, пришлось поменять положение тела пациентки.