Накануне в «G-Drive Арене» прошло грандиозное бизнес-шоу для предпринимателей от Альфа-Банка. Омск стал одним из десятков городов России, где состоялась Альфа-Конфа.

Накануне в «G-Drive Арене» прошло грандиозное бизнес-шоу для предпринимателей от Альфа-Банка. Омск стал одним из десятков городов России, где состоялась Альфа-Конфа.

С раннего утра фойе «G-Drive Арены» постепенно наполнялось гостями. Всего на Альфа-Конфу в течение дня пришло более 2 тысяч человек – представители малого бизнеса, начинающие предприниматели, а также те, кто жаждал новых знаний и навыков.

Начало работы в режиме нетворкинга стало отличной возможностью завести новые полезные знакомства. Там же, в сопровождении оператора была замечена Алла Михеева. Телеведущая брала интервью в свойственной ей манере у фермера из Тюкалинского района и других гостей.

Затем собравшиеся прошли в зрительный зал, где грандиозность события подчеркнуло шикарное световое шоу. Гостей приветствовали региональный управляющий Альфа-Банком в Омске Павел Гимбатов и его коллега, директор по малому бизнесу Евгения Уманская.

Затем настала очередь спикеров – экспертов федерального уровня.

Темой выступления психолога, педагога, бизнес-коуча международного класса и эксперта в области развития человеческого капитала Наталии Долиной стало «Созидание как источник смыслов, энергии, результатов». Речь шла о переходе с достигаторского типа мышления к созидательному. Типы мышления отражаются в том числе и на стиле руководства. Смысл в том, чтобы не зацикливаться на достижении цели ради цели. Когда лидер нарцисс и фанатически привержен своему делу – это хороший «движок» для создания команды, проекта на начальном этапе. Но если оставить все как есть, происходит эмоциональное выгорание. В то же время при созидательном мышлении мотивация происходит от высоких смыслов: «Благо не только себе, но и людям». И тогда создавать блага на века может любой малый предприниматель.

– Нужно слышать, что говорит сердце, эгодостигаторство уже не работает. Если ты управляешь собой, своей энергией, смыслами, результатами, мотивацией, помогаешь людям себя открывать, очень важно научиться это транслировать. Тогда у нас люди не функции, а находят интерес и смысл в том, что они делают. И это та самая энергия созидания. Вот тогда получается Dream Team – команда мечты, – резюмировала Наталия Долина.

Эксперт по невербальным коммуникациям, профайлер, автор методики «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев рассказал о техниках по управлению своим телом, по считыванию тел потенциальных партнеров. Также было много интерактива. Люди из зала выполняли задания, а затем отснятое видео анализировалось на больших экранах.

Серийный предприниматель Евгений Давыдов рассказал «Как собрать команду, чтобы смело идти туда, где страшно».

«Бизнес для людей. Как эмпатия помогает построить компанию, в которой есть место людям, инновациям и деньгам» – так звучала тема выступления руководителя проекта «ВкусВилл. Практика», писателя и предпринимателя Евгения Щепина.

Завершило конференцию выступление гендиректора продюсерского агентства и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Ильи Авербуха. «Ты все делаешь не так, продолжай» – так было обозначено в программе. И кстати, этот известный слоган Альфа-Банка стал лейтмотивом всей Альфа-Конфы.

По отзывам гостей конференции – ранее многие не видели ничего подобного, Альфа-Конфа, безусловно, совершенно новый формат бизнес-форумов, с уклоном в шоу и интерактив.

Региональный управляющий Альфа-Банком в Омске Павел Гимбатов пояснил, что от подобных мероприятий рассчитывает получить организатор.

– У нас нет задачи что-то продать, навязать. Для нас это больше имиджевая история, направленная на популяризацию предпринимательства, на то, чтобы оно развивалось не только в Москве, но и на территории всей России. Ведь это основа нашего государства. И собственно, основа экономики. Мы хотим, чтобы предпринимательство развивалось, и мы даем эту поддержку, – подчеркнул Павел Гимбатов.

Он уточнил, что у банка нет желания быть холодным поставщиком услуг, поэтому так важно человеческое участие. Собственно, именно об этом и были все выступления спикеров.

Фотограф: Алексей Шевченко

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