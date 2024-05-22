По словам владельца теплохода, он менял двигатель, теперь нужно соединить его с другими узлами. Главный плюс судна – баня.

По словам владельца теплохода, он менял двигатель, теперь нужно соединить его с другими узлами. Главный плюс судна – баня.

В Омске продают буксирный теплоход «Ярославец» вместимостью 12 пассажиров. Судно оценили в 1,1 млн рублей. Как сообщается в объявлении, на борту теплохода есть солнечные батареи, устройство для спуска шлюпки на воду и баня. Кроме этого, имеются каюты, кухня и спальня. Теплоход сейчас не на ходу.

По словам владельца судна, в водном транспорте меняли двигатель, а теперь все нужно соединить. Только после этого теплоход 1987 года выпуска сможет отправиться в плавание.