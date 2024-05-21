Находки бывают разными, как забавными, так и пугающими. Чему-то из найденного удается дать вторую жизнь.

Находки бывают разными, как забавными, так и пугающими. Чему-то из найденного удается дать вторую жизнь.

Весна – время для субботников, поэтому на городские улицы для борьбы с мусором выходят волонтеры и неравнодушные люди. Иногда среди отходов они находят необычные вещи.

– Среди найденных любопытных предметов можно выделить: паспорт, серебряный крестик, детские автомобили и коляски, спортивный обруч, зимние ботинки, электрический чайник, колеса от разных большегрузных машин, – рассказала в интервью медиа «Трамплин» автор детской познавательной передачи «ЭКОТЕРЕМ» Евгения Ворокосова.

За год команде «Экотерема» удалось собрать 300 кг стекла, 30 кг ПЭТ-бутылок, 45 кг картона и 280 кг смешанного мусора. Некоторым находкам удается дать вторую жизнь. К примеру, зимой волонтеры обнаружили под снегом целую кипу объявлений, которые так и не расклеили. Их отправили в пункт сбора вторсырья. А найденный как-то раз паспорт отдали в полицию.

Сотрудники компании «Эковтор» увлекаются субботниками на бегу – или плоггингом (от шведского plocka upp – поднимать, срывать и английского jogging – бег трусцой). Впервые собрались в 2022 году, очищали берег Иртыша и пространство под Ленинградским мостом. Через год дошли до парка Победы, где, помимо уборки мусора, устроили противопожарную игру, рисование мелом на асфальте для детей и экологический пикник, где использовали многоразовую и бумажную посуду.

– Принимали участие представители бизнеса, экоактивисты, волонтеры, семьи с детьми, студенты, школьники. Собрали около тонны мусора: 420 кг стекла, 70 кг пластиковых бутылок, четыре покрышки, 280 кг смешанных отходов, одна батарейка, – рассказала одна из организаторов плоггинга экоблогер Оксана Мироненко.

Среди самых необычных находок оказались огромный баннер, кожаная куртка в стиле American boy и сумка курьера с логотипом популярного сервиса доставки еды. Нового применения этим «артефактам» найти не удалось. Зато организаторы подумывают над созданием музея найденных вещей.

А волонтеры «Детского ЭкоЦентра» обнаружили жуткую находку – кости животных. Останки неправильно утилизировал некий предприниматель.

– Костей было очень много. Но чего-то вроде паспорта или документов – с таким мы не сталкивались. Ребята находят что-то не сильно дорогое. Владельцев не ищут. Если какая-то вещь интересна, понравилась, могут забрать себе на память о проведенной акции. Мы ничего не собираем, потому что хранить негде, – отмечает педагог-организатор «Детского ЭкоЦентра» Татьяна Ряполова.

«ЭкоЦентр» очищает от мусора в основном водные объекты, например, Соленое озеро в Порт-Артуре или одно из крупнейших городских озер Чередовое. Также волонтеры центра выходят на берег у Омской крепости, где Омь впадает в Иртыш. Впрочем, земные объекты в их чек-листе тоже есть – Воскресенский сквер, парк Победы.

Впрочем, борьба с мусором будет эффективнее, если люди будут решать все же донести его до урны, а не бросать в кусты.