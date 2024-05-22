Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 22 мая связано с именами, событиями, людьми. Мы попытались выделить основные.

Основание Третьяковской галереи

22 мая 1856 года русский меценат Павел Третьяков начал коллекционировать живопись. Он приобрел две картины: «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова и «Искушение» Николая Шильдера. Это стало началом знаменитого музея живописи.

Для посещения Третьяковка открыта с 1867 года, а в 1892 году галерея передана в собственность Москве. Здесь можно увидеть знаменитые полотна разных эпох, а также скульптуры изделия из драгоценных металлов – всего около 200 тыс. экспонатов.

Никола Вешний

22 мая отмечается один из памятных дней Николая Чудотворца – одного их наиболее почитаемых святых в России и не только. В этот день в далеком 1087 году его мощи были перенесены из Мир Ликийских, где он служил вплоть до самой смерти, в итальянский город Бари. В это время Византийская империя страдала от набегов турков-сельджуков, и многие местные жители были вынуждены спасаться бегством. В том числе и из Мир.

По легенде, священнику из Бари во сне явился Николай Чудотворец и попросил перенести его мощи из Мир Ликийских в Бари. После этого 47 граждан города отправились в Миры под видом купцов. Они пытались купить у местных священников мощи святого, но, получив отказ, забрали их силой.

На Руси святого Николая всегда чтили особо. В некоторых частях страны проводили обряд «хождения в жито» – ритуальный осмотр полей перед началом посевной. При этом крестьяне читали молитвы и заговоры, прося о дожде. Еще со дня Николы Вешнего в деревнях начиналась так называемая сытая пора: на полях начинала расти трава, и можно было не беспокоиться, что домашнему скоту не хватит корма. Отсюда пошла поговорка: «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи».

Международный день биологического разнообразия

Биоразнообразие означает разнообразие жизни на Земле во всех ее проявлениях. Оно, в свою очередь, является результатом эволюции, длящейся миллиарды лет. Сегодня описано около 2 млн животных, микроорганизмов и растений. И в то же время их число продолжает снижаться, причина этому – человеческая деятельность.

Поэтому в 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция, где мировой общественности предложили обратить внимание на сохранение биологического разнообразия. Вскоре приняли Конвенцию о биологическом разнообразии, ну а его день отмечается с 2001 года.

Всемирный день готов

У этих мрачных, одетых в черное ребят тоже есть свой праздник. Эта субкультура возникла в Великобритании в конце 1970-х. Мрачным является все, чем они интересуются: музыка, фильмы, литература... Даже юмор у них в тон одежде – черный.

Но и им иногда нужно повеселиться. Праздник для готов всего мира сравнительно молодой – его придумали на родине движения в 2009 году. Идея пришла в голову диджею Cruel Britannia. 22 мая 2009 года он устроил на радиостанции BBC Radio 6 Music целый дневной сет из готик-музыки. С тех пор концерты в этот день проходят по всему миру.

Начало войны Алой и Белой розы

22 мая 1455 года битвой при Сент-Олбансе две ветви династии Плантагенетов – Ланкастеры и Йорки – начали борьбу за власть. В историю она вошла как война Алой и Белой розы.

Выяснение отношений растянулось на 30 лет и завершилось победой Ланкастеров. Династия воцарилась в Англии и Уэльсе на 117 лет.

Вот только обычным людям эта война ничего, кроме бед и разрушений, не принесла. Да и с обеих сторон за эти десятилетия погибло немало представителей аристократии.

Великое Чилийское землетрясение

63 года назад произошло землетрясение, считающееся сильнейшим в истории наблюдений. Магнитуда составила от 9,3 до 9,5 балла.

Эпицентр возник у города Вальдивия. От землетрясения возникло цунами, волны которого достигали 10 м. Их хватило чтобы изрядно разрушить город Хило на Гавайях, который вообще-то находится в 10 тыс. км от Вальдивии. Пострадали также берега США, Японии, Филиппин, Китая, Новой Зеландии и Австралии.

Главный и последующий толчки, а также спровоцированное ими цунами унесли жизни более 5,7 тыс. человек. Промышленный потенциал Чили понес ущерб в 20 %.

Изобретен тюбик для зубной пасты

Это произошло в 1892 году. До этого люди пользовались зубным порошком, который фасовался в бумажные пакетики. Это было очень неудобно и непрактично. В 1873-м аптекарь из Нью-Йорка Уильям Колгейт придумал жидкий порошок, иначе говоря – ту самую зубную пасту. Ее он реализовывал в стеклянных баночках, но и это было не слишком удобно.

И вот спустя почти 20 лет состоялся звездный час Колгейта. Впрочем, опередить его мог американский дантист Вашингтон Шеффилд, ведь именно он в 1892 году изобрел тару для пасты: взял за основу оловянные трубочки, в которых хранили краски художники, и чуть усовершенствовал их конструкцию. В итоге получился знакомый всем нам тюбик. Колгейт перенял технологию, вот только, в отличие от непрактичного Шеффилда, еще и запатентовал ее. И вошел в историю.