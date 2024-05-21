Омск-Информ
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·Общество

Время предоставления одних услуг увеличится, других – сократится, но все они подорожают.
Омские власти опубликовали проект постановления об изменении тарифов на услуги муниципального предприятия «Банное хозяйство». Цены планируют поднять с 1 июля.
Помывка в общем отделении второго разряда будет стоить 340 рублей (за 2 часа) вместо 260 рублей (за 1,5 часа). За ребенка придется заплатить 170 рублей вместо 130 рублей.
Душ второго разряда будет стоить 160 рублей за 0,75 часа вместо 120 рублей за час. Двухместный номер первого разряда обойдется в 650 рублей в час, номер высшего разряда – в 750 рублей, четырехместный номер высшего разряда – в 1400 рублей.
Ранее несколько бань в Омске передали арендаторам.
·Общество

Время предоставления одних услуг увеличится, других – сократится, но все они подорожают.
Омские власти опубликовали проект постановления об изменении тарифов на услуги муниципального предприятия «Банное хозяйство». Цены планируют поднять с 1 июля.
Помывка в общем отделении второго разряда будет стоить 340 рублей (за 2 часа) вместо 260 рублей (за 1,5 часа). За ребенка придется заплатить 170 рублей вместо 130 рублей.
Душ второго разряда будет стоить 160 рублей за 0,75 часа вместо 120 рублей за час. Двухместный номер первого разряда обойдется в 650 рублей в час, номер высшего разряда – в 750 рублей, четырехместный номер высшего разряда – в 1400 рублей.
Ранее несколько бань в Омске передали арендаторам.