С 20 мая в аквапарке запустили акцию «Ныряй в каникулы!». [0+]

С 20 мая в аквапарке запустили акцию «Ныряй в каникулы!». [0+]

Аквапарк « АкваРио » решил порадовать школьников и поздравить их с окончанием учебного года. В честь этого с 20 мая в аквапарке запустили акцию «Ныряй в каникулы!». Она действует до конца месяца и предоставляет следующие скидки* на безлимитные тарифы:

- 50 % для отличников, дошкольников и первоклассников.

- 40 % для всех хорошистов.

- 30 % остальным школьникам.

Отдых в аквапарке – отличный способ отметить окончание учебного года и получить заряд позитивных эмоций. Омичей ожидает аквазона с горками и аттракционами, а также обновленная детская зона, бассейн с настоящими волнами и теплый бассейн под открытым небом.

Кроме того, в «АкваРио» есть спа-комплекс с банями, саунами, купелью и джакузи и уникальный комплекс «РиоТермы» с комплексом современных разнообразных саун, грязевой парной «Расул», душем впечатлений и снегогенератором.

* Скидки предоставляются на тарифы: «Аква+СПА. Безлимит»,«Аква+СПА+Термы. Безлимит». Акция действует для воспитанников детских садов и учеников общеобразовательных учреждений.

Для получения скидки школьникам необходимо предъявить на кассе документ об успеваемости (дневник или страницу из Дневник.ру). Акция не суммируется с другими акциями и специальными предложениями. Подробности уточняйте по телефону 485-300.

ООО «АкваРИО» ИНН 5501115668. Реклама