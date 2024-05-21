Законопроект разработан МВД и уже одобрен кабинетом министров. Также он упрощает получение вида на жительство.

Законопроект разработан МВД и уже одобрен кабинетом министров. Также он упрощает получение вида на жительство.

Лица, лишенные российского гражданства, могут оставаться в стране от 15 до 90 дней, в зависимости от ситуации, сообщают «Известия». Такие сроки указаны в законопроекте, разработанном МВД. Проект закона, помимо сроков пребывания, предполагает упростить порядок предоставления вида на жительство в РФ для иностранцев, имеющих родственников, постоянно проживающих на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Новый законопроект 20 мая одобрила правительственная комиссия, теперь его обсудят на слушаниях в Госдуме.

В октябре прошлого года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Однако он не регулирует правовой статус лиц, лишенных гражданства и находящихся в России. По этой причине и разработан законопроект.

В случае принятия закон также расширит перечень преступлений, за которые будут лишать гражданства. В их числе – дискредитация армии, тяжкие преступления или действия, которые создают угрозу национальной безопасности. Всего более 60 статей УК.

Законопроект согласован с рядом министерств и ведомств. Его одобрила и Федеральная служба судебных приставов, предложив обмениваться с МВД информацией о находящихся в России людях, гражданство которых прекращено, а также об ограничении их права на въезд в страну.